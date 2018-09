BTS hält Rede vor UN-Generalversammlung in New York

Photo : YONHAP News

Die K-pop Erfolgsgruppe BTS hat an der 73. UN-Generalversammlung in New York teilgenommen und dort am Montag eine Rede abgehalten.BTS führte eine Veranstaltung für "Generation Unlimited" an, einer neuen UN-Organisation, die sich an Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren richtet.Sänger Kim Nam-joon, besser bekannt unter seinem Künstlernamen "RM", hielt die Rede in flüssigem Englisch. Darin betonte er unter anderem die Wichtigkeit, dass sich die globale Jugend selber liebt und respektiert.Dies ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Sänger eine Rede bei einer UN-Generalversammlung abhält.Im Publikum befanden sich unter anderem Südkoreas First Lady Kim Jung-sook, UN-Generalsekretär Antonio Guterres and Weltbankpräsident Jim Yong Kim.