Politik 1.317 Südkoreaner befinden sich im Ausland in Haft

Mit Stand von 2018 befinden sich 1.317 südkoreanische Staatsbürger im Ausland in Haft.



Das geht aus Daten hervor, die das Außenministerium dem Abgeordneten Won Yoo-chul der Freiheitspartei Koreas zur Verfügung gestellt hat.



In den letzten vier Jahren saßen insgesamt 7.126 Südkoreaner im Ausland im Gefängnis. 337 von ihnen erhielten kein einziges Mal im Jahr konsularischen Besuch.



Laut den Richtlinien für den Schutz der im Ausland inhaftierten Staatsbürger soll ein Konsul in dem betreffenden Land mindestens einmal im Jahr einen dort inhaftierten Staatsbürger besuchen und eventuelle Menschenrechtsverstöße und den Gesundheitszustand feststellen.



Von 2014 bis 2017 erfüllten 16 Prozent der Botschaften, 38 Prozent der Generalkonsulate und 75 Prozent der Filialen der Konsulate diese Bestimmung nicht. Der Rechnungshof wies bei seiner Inspektion auf die Tatsache hin und veranlasste, dass die Richtlinien eingehalten werden sollen.