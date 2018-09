Kultur Kulturgüter: Korea wird bald Schatz Nummer 2000 bestimmen

Südkorea wird voraussichtlich im Oktober seinen Schatz Nummer 2000 bestimmen.



Laut der Behörde für Kulturerbe wurden seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz der Kulturgüter im Jahr 1962 bisher insgesamt 2.132 Kulturgüter als Schätze eingestuft. Am 21. August wurde ein Stellschirm aus der Joseon-Zeit zu Schatz Nummer 1997 bestimmt.



Es gibt mehrere Kulturgüter, deren Bestimmung zum Schatz derzeit abgewartet wird. Dazu zählt ein Stellschirm, den der berühmte Maler aus der Joseon-Zeit Kim Hong-do im Jahr 1801 anlässlich der Heilung des damaligen Königs aus Pocken gemalt hatte.



Südkorea bestimmt materielle Kulturgüter, die in historischer, wissenschaftlicher, künstlerischer und technologischer Hinsicht große Werte haben, zu Schätzen. Schatz Nummer 1 ist das Tor Heunginjimun in Seoul, das 1396 als eines der großen Stadttore errichtet wurde.