Zweiter Nordkorea-USA-Gipfel und Erklärung des Kriegsendes binnen Jahresfrist werden wahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Nach dem Spitzentreffen zwischen Südkorea und den USA am Montag (Ortszeit) in New York ist ein zweiter Nordkorea-USA-Gipfel wahrscheinlich geworden.Sollten Arbeitskontakte hierfür zügig verlaufen, wird erwartet, dass Nordkorea und die USA über das Ausmaß der Denuklearisierung in der Anfangsphase intensiv verhandeln werden.Es wird auch ein Tauziehen um den Tagungsort des zweiten Gipfels erwartet. Die USA bevorzugen Washington, während Nordkorea das Treffen in Pjöngjang veranstalten will. Es ist auch denkbar, dass der Waffenstillstandsort Panmunjom zwischen Süd- und Nordkorea oder ein dritter Ort gewählt wird.US-Präsident Donald Trump sagte, dass sein nächstes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nicht in Singapur stattfinden würde.Bezüglich des Termins wird davon ausgegangen, dass das Treffen noch im Oktober erfolgen wird. Denn die Zwischenwahlen in den USA finden am 6. November statt und Nordkorea feiert am 10. Oktober den Gründungstag seiner herrschenden Arbeiterpartei.Für Verhandlungen über den zweiten Gipfel kommen der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho und US-Außenminister Mike Pompeo sehr wahrscheinlich bald am Rande der UN-Generalversammlung in New York zusammen. In Wien ist ein Treffen zwischen dem US-Sondergesandten für Nordkorea Stephen Biegun und die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui geplant.Sollte dazu ein neuer Besuch von Pompeo in Nordkorea zustande kommen, wird voraussichtlich auch ein konkreter Zeitplan für die Denuklearisierung und die Erklärung des Endes des Koreakriegs Konturen gewinnen. Diesbezüglich werden verschiedene Optionen besprochen, darunter die Erklärung durch beide Koreas und die USA auf der koreanischen Halbinsel.