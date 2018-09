Profi-Baseball: Doosan Bears sind Saisonsieger

Photo : YONHAP News

Die Doosan Bears haben erstmals seit zwei Jahren die reguläre Saison der koreanischen Profi-Baseball-Liga gewonnen.Die Mannschaft besiegte am Dienstag im heimischen Jamsil-Stadion in Seoul die Nexen Heroes mit 13:2. Mit 86 Siegen und 46 Niederlagen wurden die Doosan Bears damit bereits Saison-Erster unabhängig von den Ergebnissen ihrer zwölf übrigen Spiele.Die Mannschaft war Saisonsieger im Jahr 2016 und wurde Zweite im vergangenen Jahr. Sie sicherte sich zudem das vierte Jahr in Folge den Einzug in die Korean Series, die Final-Serie der Liga.Die Doosan Bears gewannen bisher fünf Mal die Korean Series.