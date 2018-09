Abe will Beziehungen mit Nordkorea normalisieren

Photo : YONHAP News

Japans Premier Shinzo Abe will die Beziehungen mit Nordkorea normalisieren.In seiner Rede bei der UN-Vollversammlung in New York bestätigte Abe, Japans Position sei bei der Frage der nach Nordkorea entführten Japaner sowie der Raketen- und Nuklearproblematik unverändert. Um die Probleme der Vergangenheit zu klären, möchte man die Beziehungen mit Nordkorea normalisieren.Abe habe zugleich seine Bereitschaft für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bekräftigt. Er wolle zur Klärung der Entführten-Frage gegenseitiges Misstrauen abbauen und einen neuen Anfang machen, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Das Wort "Druck" hat der japanische Premier jedoch nicht verwendet.Dieses Jahr hat Abe seinen Redeanteil zum Thema Nordkorea im Vergleich zum letzten Jahr auf fast ein Zehntel reduziert. Die längste Zeit hat sich Japans Staatschef offenbar infolge des zunehmenden Handelsdrucks der USA mit der Notwendigkeit des freien Handels beschäftigt.