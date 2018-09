Nordkoreas Außenminister in New York eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho ist am Dienstag zur Teilnahme an der UN-Vollversammlung in New York eingetroffen.Ri ist mit einer Maschine von Air China von Peking aus am Flughafen John F. Kennedy angekommen. In Begleitung der amerikanischen Polizei hat der amerikanische Außenminister den Flughafen verlassen. Washington hat seinem ausländischen Gast im Ministerrang das höchstmögliche Protokoll angeboten.Ri wird am Samstag eine Rede vor der UN-Generalversammlung halten.Unterdessen hat US-Außenminister Mike Pompeo letzte Woche ein Treffen mit Ri in New York vorgeschlagen. Experten legen besondere Aufmerksamkeit auf die Frage, ob ein Treffen zwischen beiden Außenministern den Weg für ein zweites Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Jong-un ebnen wird.