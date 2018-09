Staatspräsident Moon ruft internationale Staatengemeinschaft zur Antwort auf Nordkoreas neue Entscheidung auf

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat die internationale Staatengemeinschaft dazu aufgerufen, auf die neue Entscheidung Nordkoreas zu reagieren und das Land auf dem Weg zum dauerhaften und festen Frieden anzuleiten.In der Rede vor der UN-Generalversammlung am Mittwoch in New York bekräftigte Moon, Nordkorea habe am 20. April seinen Kurs für die Atomwaffenentwicklung offiziell beendet. Die Welt solle bestätigen, dass die Entscheidung des nordkoreanischen Staatsführers Kim Jong-un über die Denuklearisierung richtig gewesen sei.Das südkoreanische Staatsoberhaupt hob weiter hervor, es sei dringend notwendig, dass dem 65 Jahre andauernden Kriegszustand auf der koreanischen Halbinsel ein Ende gesetzt werde. Die Erklärung des Kriegsendes sei ein unbedingt notwendiges Prozedere auf dem Weg zur Schaffung des Friedenssystems.Der Prozess zur Denuklearisierung sowie Verankerung des Friedens in Korea sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Schaffung des Friedens und der Ordnung für eine Kooperation.Zudem sagte Moon, der Vorschlag über die Schaffung einer Eisenbahn-Gemeinschaft in Ostasien könne als Ausgangspunkt für Fortschritte bei der Bildung eines multilateralen Friedens- und Sicherheitssystems dienen.Darüber hinaus bat der südkoreanische Präsident die UN-Mitgliedsstaaten um Unterstützung, dass beide Koreas nun dabei seien, den vor 27 Jahren gehegten Wunsch in die Tat umzusetzen. Damals hätten die beiden Teilstaaten in ihrer jeweiligen Beitrittsrede vor der UN die Hoffnung geäußert, dass sie durch Versöhnung, Kooperation und Frieden irgendwann eins werden könnten, obwohl sie getrennt der UN beigetreten seien.