Politik Präsident Moon beendet Besuch in USA

Präsident Moon Jae-in hat seinen Besuch in den USA zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung beendet.



Er trat am Mittwoch (Ortszeit) in New York den Heimflug an.



Während seines Aufenthalts in New York führte Moon Spitzengespräche mit US-Präsident Donald Trump. Er informierte Trump über die Ergebnisse seines letzten Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang. Dabei wurde offiziell bekannt gemacht, dass ein zweites Treffen zwischen Kim und Trump möglichst bald stattfinden werde.



Beide diskutierten über die Notwendigkeit einer Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs und die Bedingungen hierfür.



Moon gab in einem Interview mit Fox News und bei einem Treffen mit US-Experten in den Bereichen Auswärtiges und Sicherheit bekannt, dass Kim den festen Willen für die Denuklearisierung habe.



In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung rief Moon die Weltgemeinschaft auf, auf die neue Entscheidung und Bemühungen Nordkoreas zu reagieren und das Land auf dem Weg zum dauerhaften und festen Frieden anzuleiten.



Moon teilte beim Treffen mit Japans Premierminister Shinzo Abe die Absicht mit, eine gemäß der Einigung zu den ehemaligen Sexsklavinnen der japanischen Armee zwischen Seoul und Tokio gegründete Stiftung aufzulösen.



Moon kam auch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Amtskollegen aus weiteren Ländern wie Chile und Ägypten zusammen. Dabei bat er um die Unterstützung und Kooperation für die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Friedensschaffung.



Moon wird am späten Donnerstagabend in Südkorea zurückerwartet.