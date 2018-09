Trump zeigt außergewöhnlichen Brief von Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch einen außergewöhnlichen Brief des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un gezeigt.Trump holte den gefalteten Brief aus seiner Jackett-Tasche hervor, als er mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu einem Gespräch zusammen saß. Trump und Abe waren am Rande der UN-Generalversammlung in New York zu einem Gespräch zusammengekommen.Trump sagte, er habe tags zuvor einen außergewöhnlichen Brief des Vorsitzenden Kim erhalten. Kim wolle sehen, dass Dinge geschehen, die Nordkorea zu einer Wirtschaftsmacht machen. Die Nordkoreaner hätten in der Tat das Potenzial hierfür, sagte Trump weiter.Er freue sich auf ein zweites Spitzengespräch und dieses werde recht bald stattfinden, doch bis dahin würden die Sanktionen gegen Nordkorea in Kraft bleiben.Den Brief überreichte offenbar Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho, der am Dienstag in New York eingetroffen war.