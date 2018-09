Politik Ministerpräsident Lee kondoliert zum Tod von Vietnams Präsident

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat zum Tod von Vietnams Präsident Tran Dai Quang kondoliert.



Er besuchte am Mittwoch die Leichenhalle in Hanoi und überreichte Blumen. Er sprach den Hinterbliebenen seine tiefe Anteilnahme und Trost aus.



Lee schrieb ins Kondolenzbuch, dass er den Tod von Präsident Tran sehr bedauere. Die südkoreanischen Bürger würden das besondere Interesse des Verstorbenen an Südkorea und seine Freundschaft tief im Gedächtnis behalten und entsprechend seinem Willen weiterhin Bemühungen für die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern unternehmen.



Zuvor kam Lee mit Vietnams Premierminister Nguyen Xuan Phuc zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Lee sagte, er spreche den Bürgern Vietnams seinen tiefen Trost darüber aus, ihren hervorragenden Staatsführer verloren zu haben.



Der vietnamesische Premierminister bedankte sich für Lees Besuch. Dies zeige, dass Südkorea die Beziehungen zwischen beiden Ländern für besonders wichtig halte.



Präsident Moon Jae-in und seine Gattin Kim Jung-sook hätten Botschaften mit tröstenden Worten geschickt. Viele Südkoreaner hätten im Internet Beileid bekundet, was ihn beeindruckt habe, hieß es weiter.