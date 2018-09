Regierung will Duty-Free-Läden im Ankunftsbereich von Flughäfen zulassen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis Juni nächsten Jahres im Ankunftsbereich von Flughäfen Duty-Free-Läden einführen.Einen entsprechenden Plan beschloss das Finanzministerium am Donnerstag bei einer Sitzung der für innovatives Wachstum zuständigen Minister.Um die Unbequemlichkeit, dass man bei der Ausreise gekaufte Duty-Free-Waren während einer Auslandsreise mit sich herumtragen müsse, zu beseitigen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Flughäfen zu verstärken, sei diese Entscheidung getroffen worden, hieß es.Die Regierung will zuerst am Internationalen Flughafen Incheon einen Duty-Free-Laden in der Ankunftshalle eröffnen, der sechs Monate lang probeweise betrieben wird. Nach der Bewertung der Ergebnisse sollen an großen Flughäfen im Lande weitere Shops eröffnet werden.Ein Beamter des Finanzministeriums sagte, die Regierung wolle während der regulären Sitzungsperiode des Parlaments im laufenden Jahr eine entsprechende Gesetzgebung anstreben und bis zum kommenden Juni die Einführung von Duty-Free-Läden im Einreisebereich zustande bringen.Derzeit gibt es an 149 Flughäfen in 73 Ländern Duty-Free-Läden in Ankunftshallen.