Die erfolgreiche K-Pop-Band BTS ist in populären TV-Shows in den USA aufgetreten.BTS trat am Mittwoch (Ortszeit) im ABC-Programm „Good Morning America“ auf. Am Dienstag war die Band Gast des NBC-Programms „Tonight Show“ von Jimmy Fallon.Es sind die Flaggschiff-Programme beider Sender, die in den USA große Popularität genießen.Die Gruppe bewies in beiden Sendungen viel Humor und legte einen hervorragenden Live-Auftritt hin.