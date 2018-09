Moon trifft Präsidenten Ägyptens und Chiles

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Rande der UN-Generalversammlung in New York die Präsidenten Ägyptens und Chiles getroffen.Bei den Treffen am Mittwoch erläuterte er die jüngsten Entwicklungen um Nordkorea und bat um Unterstützung für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung von Frieden in der Region.Im Gespräch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi bat Moon außerdem um Unterstützung für südkoreanische Unternehmen, die in dem nordafrikanischen Land Geschäfte machen. Unter anderem hofft Moon auf Unterstützung für Hyundai Rotem, das U-Bahn-Züge für die Metro von Kairo liefern will.Im Gespräch mit dem chilenischen Präsidenten Sebastian Pinera wurde vereinbart, die Verhandlungen für eine Verbesserung des bilateralen Freihandelsabkommens voranzubringen. Auch sollen gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, damit Südkorea Mitglied der Pazifischen Allianz werden kann. Hierbei handelt es sich um ein von Chile, Kolumbien, Peru und Mexiko im Jahr 2011 gegründetes Regionalforum.