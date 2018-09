Innerkoreanisches Koreas diskutieren über Feier zum elften Jahrestag der Gipfelerklärung vom 4. Oktober

Süd- und Nordkorea diskutieren über Wege, wie der elfte Jahrestag der Gipfelerklärung vom 4. Oktober gefeiert werden kann.



Laut einem Sprecher des Vereinigungsministeriums sei beim Korea-Gipfel in der Vorwoche die Einschätzung geteilt worden, dass eine gemeinsame Zeremonie erwogen werden solle.



Eine endgültige Entscheidung solle nach einer Feinabstimmung in dieser Woche gefällt werden.



Südkorea will 100 bis 200 Personen aus Regierung und Privatsektor für einen dreitägigen Besuch schicken. Auch Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon würde zur Delegation zählen.



Jedoch könnte die Feier auch auf Mitte Oktober verschoben werden, wenn mehr Zeit für die Vorbereitungen gebraucht würde.