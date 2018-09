Trump will nicht in Zeitspiel mit Nordkorea einsteigen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat erstmals die Position mitgeteilt, keinen Zeitplan hinsichtlich der Denuklearisierung Nordkoreas festlegen zu wollen.Trump sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit) in New York, man spiele nicht auf Zeit. Ob es zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Monate dauere, das mache nichts, hieß es.Er fügte hinzu, dass Nordkorea bald weitere Nuklear- und Raketenanlagen zerstören werde.Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats, der er zum ersten Mal nach seinem Amtsantritt vorsaß, sagte Trump, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sich Frieden und Gedeihen wünsche.Hinsichtlich eines zweiten Treffens zwischen ihm und Kim deutete Trump an, dass bald der Termin und Ort bekannt gegeben würden. Man werde innerhalb von wenigen Monaten eine sehr gute Nachricht aus Nordkorea hören.Zugleich warnte der US-Präsident davor, dass einige Länder gegen die Sanktionen verstoßen. Die relevanten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats müssten aufrechterhalten werden, bis Nordkorea denuklearisiere.