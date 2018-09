Seoul will Unternehmen im Industriepark Kaesong unterstützen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will die im innerkoreanischen Industriepark Kaesong ansässigen Unternehmen unterstützen.Die Stadtverwaltung teilte am Donnerstag mit, dass am letzten Freitag 33 Anordnungsentwürfe einschließlich einer Anordnung über die Unterstützung für Unternehmen im Industriepark Kaesong, beraten und beschlossen worden seien.Dadurch will Seoul eine Grundlage für die Unterstützung der Aktivitäten von Unternehmen der Stadt schaffen, wenn sie in die innerkoreanische Industriezone einziehen. Dadurch will die Stadtverwaltung stabile wirtschaftliche Aktivitäten der Unternehmen fördern und zur Verbesserung des Austauschs und der Kooperation zwischen beiden Koreas beitragen.Hierfür will die Stadt Pflichten des Bürgermeisters zur Unterstützung von Unternehmen in Kaesong bestimmen und einen umfassenden Plan erstellen. Auch will sie nach einer Untersuchung der Situation bei Unternehmen in Kaesong ein Unterstützungsgremium gründen.Seouls Bürgermeister Park Won-soo begleitete Präsident Moon Jae-in auf seiner letztwöchigen Reise nach Pjöngjang. Nach seiner Rückkehr teilte Park am letzten Freitag mit, dass er Nordkorea vorgeschlagen habe, ein Treffen von Stadt- und Provinzgouverneuren zwischen beiden Koreas abzuhalten. Er wolle sein Bestes geben, damit Seoul und Pjöngjang gemeinsam die Olympischen Spiele 2032 austragen können.