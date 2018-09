Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag im Plus geschlossen.Nach den langen Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok legte der Leitindex Kospi um 0,7 Prozent auf 2.355,43 Zähler zu.Grund für den Anstieg seien laut Analysten die Fortschritte in den innerkoreanischen Gesprächen gewesen.Bereiche außer Information und Kommunikation hätten sich kräftig erholt und damit die Einflüsse wegen der Zinsanhebung in den USA ausgeglichen, erläuterte Lee Kyoung-min von Daishin Securities.