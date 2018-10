Südkorea feiert Heimkehr von sterblichen Überresten von 64 Kriegsgefallenen

Photo : YONHAP News

Südkorea veranstaltet heute eine Zeremonie, um die Rückkehr der sterblichen Überreste von 64 im Koreakrieg gefallenen Soldaten zu feiern.Die Zeremonie findet anlässlich des Tags der Streitkräfte auf der Luftwaffenbasis Seoul in Seongnam statt.Die Gebeine wurden in Nordkorea im Rahmen eines gemeinsamen Projekts Nordkoreas und der USA zur Bergung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen in den Jahren zwischen 1996 und 2005 ausgegraben. Südkorea und die USA ordneten bei einer gemeinsamen forensischen Prüfung im August die 64 sterblichen Überreste südkoreanischen Soldaten zu.Die USA übergaben am vergangenen Donnerstag bei einer Zeremonie auf Hawaii die Gebeine nach Südkorea. Dort trafen sie am Sonntag ein.