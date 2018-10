Testflugkörper für Koreas Trägerrakete für Abschuss in Raumfahrtzentrum gebracht

Photo : KBS News

Ein Testflug für die in der Entwicklung befindlichen Trägerrakete Nuri ist am 25. Oktober geplant.Eine Testrakete hierfür wurde zum Naro Raumfahrtzentrum in Goheung in der Provinz Süd-Jeolla transportiert. Dort wurde die südkoreanische Trägerrakete Naro im Jahr 2013 ins All geschossen. Während die erste Stufe von Naro aus Russland eingeführt wurde, werden nun sämtliche Teile von Nuri mit südkoreanischer Technologie entwickelt.Der Testflugkörper entspricht der zweiten Stufe von Nuri, einer dreistufigen Rakete, und besteht aus einem 75-Tonnen-Triebwerk.Die Testrakete wird voraussichtlich etwa 300 Sekunden nach dem Start ihre maximale Flughöhe erreichen, bevor sie in internationales Gewässer zwischen der südlichen Insel Jeju und der japanischen Insel Okinawa abstürzen wird.Sollte die Leistung des Triebwerks bestätigt werden, wird Nuri aus insgesamt vier Triebwerken zusammengebaut. Der finale Abschuss ist für 2021 vorgesehen, dabei soll Nuri einen 1,5 Tonnen-Satelliten ins All bringen.