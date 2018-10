Nordkorea schenkt Südkorea bei Gipfel zwei Pungsan-Hunde

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea beim letzten innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang zwei Pungsan-Hunde geschenkt.Das Präsidialamt teilte mit, beide Hunde, ein Männchen und ein Weibchen, nach einem Quarantäneverfahren am 27. September empfangen zu haben. Sie würden in der Residenz des Präsidenten leben.Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un und seine Ehefrau haben am 18. September Präsident Moon Jae-in und seiner Ehefrau ein Foto der beiden Hunde gezeigt und diese als Geschenk versprochen, sagte Sprecher Kim Eui-kyeom. Die Hunde seien am 27. September über den Waffenstillstandsort Panmunjom an Südkorea geschickt worden, zusammen mit drei Kilogramm Futter, um deren Eingewöhnung zu erleichtern.Der Pungsan-Hund ist Nordkoreas Naturdenkmal Nummer 368. Beide geschenkten Tiere wurden letztes Jahr geboren.