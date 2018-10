Beide Koreas beginnen mit Minenräumung von entmilitarisierter Zone

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea beginnen am heutigen Montag mit der Minenräumung der hochgerüsteten gemeinsamen Landesgrenze. Diese war Teil der militärischen Vereinbarung, die beide Staatschefs beim jüngsten innerkoreanischen Gipfeltreffen in Pjöngjang unterschrieben haben.Am Sonntag gab ein südkoreanischer Militär bekannt, dass die zwei Koreas zunächst Minen und Sprengkörper in der gemeinsamen Sicherheitszone und dem Waffenstillstandsort Panmunjom abrüsten. Ebenso wird die Gegend rund um Cherwon in der Provinz Gangwon geräumt.Die Räumung der gemeinsamen Sicherheitszone dauert bis zum 20. Oktober an. Die Abrüstung der entmilitarisierten Zone wird noch bis Ende November andauern. Sie gilt als Vorbereitung für die gemeinsame Ausgrabung von 300 während des Koreakriegs gefallenen Soldaten.Nach den Ausgrabungen wird erwartet, dass die zwei Koreas gemeinsam mit dem Kommando der Vereinten Nationen über detaillierte Reglementierungen zur Bewachung der gemeinsamen Sicherheitszone nach der Abrüstung diskutieren werden.