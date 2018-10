Wirtschaft Südkoreas Handelsüberschuss mit den USA bricht um 24% ein

Südkoreas Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten ist in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres um 24 Prozent gesunken. Dies stellt den stärksten Einbruch unter allen großen US-Handelspartnern dar.



Laut Angaben des statistischen Bundesamts der USA betrug der Handelsüberschuss mit Südkorea 9,9 Milliarden Dollar. Die Exporte von südkoreanischen Produkten in die USA beliefen sich demnach auf 41,6 Milliarden Dollar, Importe aus den USA auf 31,8 Milliarden Dollar.



In absoluten Zahlen ist der Handelsüberschuss dieses Jahr bereits um 3,2 Milliarden US-Dollar gesunken.



Im letzten Jahr war Südkoreas Handelsüberschuss noch der zehntgrößte unter allen US-Handelspartnern. Dieses Jahr liegt Südkorea nur mehr auf dem 13. Platz.



Der Einbruch wird weitgehend mit Südkoreas massiv gestiegenen Importen von Produkten aus den USA erklärt.