Südkoreas Außenministerin befürwortet Nordkoreas Forderung nach Vertrauen

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat die Forderung des nordkoreanischen Spitzendiplomaten zum gegenseitigen Vertrauensaufbau zur Denuklearisierung unterstützt.Dies sei eindeutig notwendig, sagte Kang am Sonntag am Flughafen Incheon nach ihrer Rückkehr von der UN-Generalversammlung in New York.Sie glaube, dass bei der Beendigung der langjährigen Feindseligkeit und der Verbesserung der Beziehungen auf dem Weg zur Denuklearisierung jede Stufe eine Maßnahme zur Vertrauensbildung werden könne, hieß es.Kang deutete damit anscheinend auch an, dass für die Denuklearisierung eine Positionsänderung der USA hinsichtlich einer Erklärung des Kriegsendes erforderlich sei. Die USA haben in der Vergangenheit wiederholt betont, dass sie einem Kriegsende erst nach vollständiger Denuklearisierung Nordkoreas unterstützen würden.Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho sagte in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am Samstag, dass sein Land ohne Vertrauen zu den USA nicht einseitig atomar abrüsten werde.