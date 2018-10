Nordkorea lehnt einseitige Denuklearisierung ohne Vertrauen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea lehnt eine einseitige atomare Abrüstung ohne Vertrauen zu den USA ab.Die Position teilte Außenminister Ri Yong-ho am Samstag (Ortszeit) in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York mit.Nordkoreas Willen für die Denuklearisierung bleibe bestehen, sagte er zugleich. Sollte die beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel angenommene gemeinsame Erklärung gründlich umgesetzt werden, werde die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verwirklicht.Ri betonte, dass die Denuklearisierung schrittweise und unter dem Prinzip gleichzeitiger Handlungen erfolgen sollte. Er warf den USA vor, Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen und die Forderung nach einer Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs abzulehnen.Der Diplomat forderte zudem eine Lockerung der Sanktionen. Es sei fast ein Jahr vergangen, seitdem Nordkorea Atom- und Raketentests ausgesetzt habe. Die Vereinten Nationen hätten jedoch die Sanktionen weder aufgehoben noch gelockert.Lokale Medien machten darauf aufmerksam, dass Ri mehrmals die Wiederherstellung des Vertrauens unterstrich.