Kultur Mexikanischer Radiosender startet Programm für Hallyu

Ein Radiosender in Mexiko startet ein Programm, das sich ausschließlich der koreanischen Popkultur einschließlich K-Pop widmet.



Das Programm ist das erste seiner Art in Lateinamerika.



Das Koreanische Kulturzentrum in Mexiko teilte mit, Radio Centro, der größte Radiosender des Landes, werde ab Oktober jeweils sonntags um 18 Uhr ein einstündiges Programm namens „K-Hour“ ausstrahlen.



Das Programm für Hallyu, die koreanische Welle, wurde drei Monate lang probeweise ausgestrahlt. Die Zuhörerquote erreichte 7,33 Prozent. Die Sendung rangierte damit unter den zehn beliebtesten Radioprogrammen.