Parlament setzt Interpellations-Sitzungen am Montag fort

Das Parlament wird seine Interpellations-Sitzungen am Montag fortsetzen, nachdem diese aufgrund des innerkoreanischen Gipfeltreffens sowie den Chuseok-Feiertagen pausiert wurden.Die Sitzung am Montag wird sich mit Themen der Sicherheit, Außenpolitik und Wiedervereinigung beschäftigen. Es wird erwartet, dass sich die Regierungspartei mit der Opposition um die Ratifizierung der während des ersten innerkoreanischen Gipfeltreffens im April angekündigten Panmunjom-Deklaration streiten wird.Die größte Oppositionspartei Freiheitspartei Korea wird voraussichtlich die Regierung wegen des mit Nordkorea unterzeichneten Militärabkommens vom jüngsten Gipfel in Pjöngjang kritisieren. Hauptkritikpunkt ist, ob Südkorea die sogenannte Northern Limit Line, die de-facto Meeresgrenze mit Nordkorea im Gelben Meer, aufgegeben hat.Die parlamentarische Sitzung an Dienstag wird sich auf wirtschaftliche Themen fokussieren. Am Donnerstag werden die Bereiche Bildung, Gesellschaft und Kultur diskutiert.