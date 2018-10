Südkorea feiert Rückführung von sterblichen Überresten von 64 Kriegsgefallenen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Rückführung der sterblichen Überreste von 64 während des Koreakriegs in Nordkorea gefallenen Soldaten gefeiert.Eine Zeremonie hierfür fand am Montag, dem 70. Tag der Streitkräfte, auf der Luftwaffenbasis Seoul in Seongnam unter Federführung von Präsident Moon Jae-in statt. Moon verlieh jedem Gefallenen eine Kriegsteilnehmermedaille.Die Gebeine wurden in Nordkorea im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von Nordkorea und den USA zur Bergung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen in den Jahren zwischen 1996 und 2005 ausgegraben und zunächst nach Hawaii gebracht. Bei einer aktuellen forensischen Prüfung wurden die Überreste südkoreanischen Soldaten zugeordnet.Die Behörde für Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen des Verteidigungsministeriums will nach präzisen Prüfungen und Gentests die identifizierten Überreste an die entsprechenden Hinterbliebenen übergeben. Sie werden auf dem Nationalfriedhof bestattet.Anlässlich des Tags der Streitkräfte lud Präsident Moon Soldaten und Reservisten zu seinem Amtssitz ein. Er veranstaltete eine Feier und aß mit den Soldaten gemeinsam zu Mittag.Die offizielle Zeremonie zum Tag der Streitkräfte beginnt um 18.20 Uhr im Kriegsmuseum im Seouler Viertel Yongsan in Anwesenheit des Präsidenten. Es ist das erste Mal, dass eine Zeremonie zu dem Jahrestag am Abend stattfindet. Das Präsidialamt begründete die Entscheidung damit, dass viele Bürger dann die Zeremonie im Fernsehen verfolgen können würden.