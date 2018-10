Präsident Moon betont Bedeutung von Verteidigung für Frieden und Gedeihen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Bedeutung der nationalen Verteidigung für Frieden und Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel betont.Südkorea habe eine wagemutige Reise in Richtung eines dauerhaften Friedens und des Wohlstands auf der koreanischen Halbinsel begonnen. Da bisher keiner den Weg beschritten habe, sei eine starke nationale Verteidigung wichtiger denn je, sagte Moon bei einer Mittagsrunde, die anlässlich des Tags der Streitkräfte an seinem Amtssitz veranstaltet wurde.Es ist das erste Mal, dass eine Feier zum Tag der Streitkräfe in Anwesenheit von Soldaten und ausländischen Kriegsveteranen, die als UN-Soldaten am Koreakrieg teilnahmen, am Präsidentensitz stattfand.Moon sagte weiter, eine militärische Vereinbarung beim letzten innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang habe getroffen werden könne, da die südkoreanischen Streitkräfte zuversichtlich für die Verteidigung des Staatsgebiets dienen.Er betonte, dass die Weltgemeinschaft den Weg zum Frieden auf der koreanischen Halbinsel unterstütze. Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen hätten bei der UN-Generalversammlung den Korea-Gipfel und eine friedliche Lösung der nordkoreanischen Nuklearfrage unterstützt.Der Staatschef fügte hinzu, dass sich die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz zu einem großen Bündnis entwickele, das Frieden auf der koreanischen Halbinsel aktiv schaffe. Zugleich betonte er seinen Willen für die Verteidigungsreform. Er werde jede Unterstützung anbieten, um die Verteidigungsreform zu vervollständigen, hieß es.