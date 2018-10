Politik Südkorea wird erstmals Vorstandsmitglied von Green Climate Fund

Südkorea wird erstmals Vorstandsmitglied des Green Climate Fund (GCF).



Das teilte das südkoreanische Finanzministerium mit.



Südkorea steht auf der Liste der Kandidaten für die Vorstandsmitgliedschaft aus der asiatisch-pazifischen Region in der dritten Amtszeit. Nach der Auswahl der Kandidaten in anderen Regionen wird das Land als Gremiumsmitglied endgültig festgelegt.



Südkorea war in der ersten Amtszeit des GCF-Boards (2013-2015) ein stellvertretendes Mitglied. In der zweiten Periode (2016-2018) war das Land nicht mehr in dem Gremium vertreten.



In der dritten Amtszeit werden Iran und Südkorea nun der Reihe nach als Vorstandsmitglied tätig sein, Iran von 2019 bis 2020 und Südkorea bis 2021.



Die Regierung erwartet, dass Südkoreas Einfluss innerhalb des Fonds dank der Vorstandsmitgliedschaft größer wird.