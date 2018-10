Internationales US-Experten fordern Erklärung von Kriegsende für Nordkoreas Denuklearisierung

US-Experten haben die Trump-Regierung davor gewarnt, wegen der Bedenken über eine Erklärung des Endes des Koreakriegs die Gelegenheit für den Frieden und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu verpassen.



Diese Warnung äußerten Frank Aum, leitender Experte am United States Institute of Peace, und Nathan Park, Rechtsanwalt und Kolumnist, in einer Kolumne in der Internetausgabe von CNN am Dienstag (Ortszeit).



Präsident Trump habe Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für seinen Mut und die von ihm unternommenen Schritte gedankt. Jedoch befürchteten Regierungsbeamte und viele Korea-Experten, dass eine Erklärung des Kriegsendes die Sicherheitsstellung der USA in der Region untergraben könnte.



Man sollte nicht zulassen, dass die bürokratische Trägheit und die Angst vor einer Störung der US-Verteidigungsposition die Fähigkeit der USA einschränke, durch den Aufbau eines neuen Friedensparadigmas auf der koreanischen Halbinsel größere Sicherheit zu erreichen. Eine Erklärung des Kriegsendes werde einen kostengünstigen Weg bieten, Kims Hypothese zu überprüfen, dass er unter der Bedingung vertraulicher und zuverlässiger Beziehungen mit den USA denuklearisieren werde, hieß es.



Beide Experten schrieben weiter, eine Erklärung des Kriegsendes könnte Kim helfen, die Hardliner innerhalb seines Regimes kaltzustellen und größere Flexibilität zu schaffen, um weitere Schritte hin zur Denuklearisierung zu unternehmen. Eine solche Erklärung sei zudem eine nicht bindende politische Maßnahme, von daher müssten die USA nicht viel dafür aufgeben.