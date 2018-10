Wirtschaft Private Verschuldung in Südkorea wächst weltweit am drittschnellsten

Die Verschuldung der privaten Haushalte in Südkorea wächst trotz der Gegenmaßnahmen der Regierung immer noch rasant an.



Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erreichten die privaten Schulden in Südkorea mit Stand von Ende März 95,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das sind 2,3 Prozentpunkte mehr als noch ein Jahr zuvor.



Damit verzeichnete Südkorea unter den von der BIZ untersuchten 43 Ländern den drittgrößten Zuwachs. China lag mit 3,7 Prozentpunkten an der Spitze, gefolgt von Hongkong mit 3,5 Prozentpunkten.



Südkorea konnte verglichen mit Stand vom Vorjahr den Anstieg verlangsamen. Dieser lag bei 4,6 Prozentpunkten. Das Land belegte auch damals den dritten Platz im internationalen Vergleich.