US-Außenminister Pompeo besucht Kim Jong-un am Sonntag

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Sonntag in Nordkorea Machthaber Kim Jong-un besuchen, um sich auf den zweiten USA-Nordkorea-Gipfel vorzubereiten.Wie die amerikanische Außenministeriumssprecherin Heather Nauert am Dienstag bekannt gab, werde Pompeo am Rande seines Nordkoreabesuchs auch Südkorea, Japan und China besuchen.Am Sonntag wird Pompeo voraussichtlich ohne Übernachtung von Nordkorea nach Seoul weiterreisen. Der amerikanische Außenminister wird mit Präsident Moon Jae-in und Außenministerin Kang Kyung-wha die Ergebnisse seines Pjöngjang-Besuchs teilen.Das US-Außenministerium erwarte anlässlich Pompeos Nordkoreabesuchs laut Sprecherin Nauert zügige Maßnahmen für die Denuklearisierung. Die Sprecherin sagte allerdings auch, dass US-Präsident Donald Trump und Minister Pompeo in Bezug auf die Denuklearisierung kein Ultimatum stellen und nichts überstürzen würden.Pompeo wird damit zum vierten Mal Nordkorea besuchen. Beim ersten USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni haben Trump und Kim Jong-un Prinzipien für die Denuklearisierung vereinbart. Seitdem gab es Irritationen zwischen beiden Ländern angesichts der Folgemaßnahmen, nicht zuletzt über die Erklärung eines formellen Endes des Koreakriegs.