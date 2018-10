Internationales UN-Kommando billigt Minenräumung in DMZ

Das UN-Kommando in Korea hat bestätigt, die Minenräumung in der Demilitarisierten Zone (DMZ) in Cherwon in der Provinz Gangwon sowie in der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) im Grenzort Panmunjom gebilligt zu haben.



Das berichtete der US-Sender "Voice of America" unter Berufung auf den Sprecher des UN-Kommandos Chad Caroll am Dienstag.



Entsprechend des Geists des Waffenstillstandsabkommens und der jüngsten innerkoreanischen Vereinbarungen habe das UN-Kommando die Minenräumung gebilligt, sagte der Sprecher. Caroll bestätige weiter, dass das UN-Kommando die diplomatischen Bemühungen beider Koreas unterstütze.



Süd- und Nordkorea haben am Montag mit der Minenräumung der hochgerüsteten gemeinsamen Landesgrenze begonnen. Diese war Teil der militärischen Vereinbarung, die beide Staatschefs beim jüngsten innerkoreanischen Gipfeltreffen in Pjöngjang unterschrieben haben. Die Räumungsarbeiten sollen insgesamt 20 Tage andauern.