Südkoreas Botschafter in Moskau erwartet USA-Nordkorea-Gipfel voraussichtlich nach US-Zwischenwahlen

Photo : KBS News

Der südkoreanische Botschafter in Moskau Woo Yoon-keun geht davon aus, dass der zweite Gipfel zwischen den USA und Nordkorea höchstwahrscheinlich nach den Zwischenwahlen am 6. Oktober stattfinden werde.Das sagte Woo in einem Interview mit russischen Medien am Dienstag, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass.Da die Zwischenwahlen in den USA kurz bevorstehen, könnte das Gipfeltreffen erst danach stattfinden. Ein Termin werde bald festgelegt.Der südkoreanische Diplomat hat allerdings die Möglichkeit des Gipfels zwischen Nordkorea und den USA vor den Zwischenwahlen nicht vollständig ausgeschlossen.