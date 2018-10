Nationales Taifun bringt starke Winde und Regenfall für südliche Landesteile am Wochenende

Der Super-Taifun Kong-rey soll dieses Wochenende die südlichen Teile der koreanischen Halbinsel erreichen. Das gab der nationale Wetterdienst am Mittwoch bekannt.



Mit Stand von Mittwochmorgen 9 Uhr (Ortszeit) zog der Taifun mit einer Geschwindigkeit von 18 Stundenkilometer in nordwestliche Richtung und befand sich 710 Kilometer südöstlich von der japanischen Insel Okinawa entfernt.



Er hatte dabei einen atmosphärischen Druck von 930 Hektopascal in seinem Zentrum und Winde mit einer Geschwindigkeit bis zu 180 Stundenkilometer.



Kong-rey soll sich nahe der US-Insel Guam am 29. September gebildet haben.



Am Samstag um 9 Uhr morgen soll der Taifun 190 Kilometer südwestlich der Stadt Seogwipo auf der Insel Jeju erreicht haben.



Anschließend soll er laut Angaben des Wetterdienstes geschwächt Kurs in Richtung Dokdo nehmen und die Insel bis Sonntagmorgen erreichen.



Der Taifun wird voraussichtlich am Samstag für starke Winde und Regenfall in den südlichen Landesteilen sorgen. Generell wird für das Wochenende Regen im gesamten Land erwartet.