Nordkorea-Botschafter in Berlin bekräftigt innerkoreanisches Engagement für Denuklearisierung

Photo : KBS News

Der nordkoreanische Botschafter in Berlin Pak Nam-yong hat dem Süden vorgeschlagen, sich gemeinsam für die Schaffung einer koreanischen Halbinsel zu bemühen, die von Atomwaffen und atomaren Drohungen befreit sei.Das sagte Pak am Dienstag bei einer Feierlichkeit zur Einweihung eines neuen Gebäudes für das Institut für Koreastudien der Freien Universität Berlin. Die Zeremonie werde zudem Gelegenheit bieten, den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen des koreanischen Volkes zu fördern und eine bessere Zukunft für die Verbesserung der innerkoreanischen Verhältnisse vorzuziehen, hieß es.Der südkoreanische Botschafter in Berlin Chung Bum-koo erwiderte, die Vereinigung Deutschlands feiert derzeit das 28. Jubiläum. Für die Koreaner werde es die allerwichtigste Aufgabe sein, das geteilte Volk wieder zu vereinigen.Beide Botschafter in Berlin sind dieses Jahr bereits zum dritten Mal zusammengekommen. Eine direkte Äußerung des nordkoreanischen Diplomaten zum Thema Denuklearisierung gilt allerdings als außergewöhnlich.FU Berlin und Kim Il-sung Universität in Pjöngjang haben im September eine Absichtserklärung für gegenseitigen Austausch unterzeichnet.