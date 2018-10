Nordkoreanische Hackergruppe steckt hinter Cyber-Bankräuben in elf Ländern

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Hackergruppe hat versucht, insgesamt 1,1 Milliarden Dollar von 16 Banken weltweit zu stehlen.Die Gruppe namens „ATP38“ habe in den letzten vier Jahren Cyberattacken auf 16 Banken in elf Ländern, darunter den USA und Vietnam, verübt, teilte das US-Sicherheitsunternehmen FireEye mit.Die Hackergrorganisation unterstehe der bekannten nordkoreanischen Hackergruppe „Lazarus“ und sei dafür verantwortlich, Finanzmittel für das nordkoreanische Regime zu besorgen. Es sei bestätigt worden, dass mindestens hundert Millionen Dollar gestohlen wurden, hieß es.Wie verlautete, habe APT38 bis zu zwei Jahren die Aktivitäten der anvisierten Banken beobachtet und mittels Schadprogrammen falsche Geschäfte ausgelöst.FireEye geht davon aus, dass APT38 immer noch aktiv sei. Laut Informationen sind sich Nachrichtendientste und Ermittlungsbehörden in mehreren Ländern, darunter das FBI in den USA, der Existenz der Gruppe bewusst und verfolgen deren Aktivitäten.