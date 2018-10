Japans Ex-Premier entschuldigt sich bei koreanischen Opfern von US-Atombombenabwürfen

Photo : KBS News

Der frühere japanische Premierminister Yukio Hatoyama hat sich bei den koreanischen Opfern der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 entschuldigt.Er besuchte am Mittwoch eine Wohlfahrtseinrichtung für Überlebende der Atombombenabwürfe in Hapcheon in der Provinz Süd-Gyeongsang. Er zollte den koreanischen Todesopfern seinen Respekt. Anschließend traf er über 30 Überlebende und redete mit ihnen.Es ist das erste Mal, dass ein japanischer Politiker koreanische Opfer der Atombombenabwürfe traf und sich bei ihnen entschuldigte.Schätzungsweise waren über 100.000 Koreaner von den beiden Atombombenabwürfen durch die USA im August 1945 betroffen. 50.000 Koreaner wurden an Ort und Stelle getötet. Derzeit leben noch etwa 2.000 Überlebende in Südkorea.