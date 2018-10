Widerstand gegen japanische Flagge der aufgehenden Sonne breitet sich aus

Photo : KBS News

In Südkorea breitet sich der Widerstand gegen eine umstrittene imperialistische Flagge Japans weiter aus.Anlass ist Japans Plan, dass sein Kriegsschiff die Flagge der aufgehenden Sonne hisst, wenn es an einer internationalen Flottenparade kommende Woche auf der südkoreanischen Insel Jeju teilnimmt.Bei der sogenannten Mittwochsdemonstration für die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee am gestrigen Mittwoch in Seoul betonten die Teilnehmer, dass die Flagge der aufgehenden Sonne, ein Symbol des Militarismus, auf keinen Fall geduldet werden könne. Daran nahmen über 1.000 Bürger, darunter auch Mittel- und Oberschüler, teil.Die südkoreanische Marine informierte zuvor die 14 Teilnehmerstaaten, dass die Kriegsschiffe ihre Nationalflagge und die Flagge Südkoreas, des Gastgebers, tragen sollten. Das Außenministerium rief Japan dazu auf, Rücksicht auf das Gefühl der Koreaner zu nehmen. Japan blieb jedoch bisher einer Antwort schuldig.Auf der Webseite des Präsidialamtes wurden Petitionen registriert, um die Einfahrt des japanischen Kriegsschiffs zu verbieten oder die Einladung abzusagen. Die Regierung erläuterte jedoch, es gebe keinen Weg zu verhindern, dass Japans Kriegsschiff die Flagge hisst, wenn das Land darauf beharrt.Daher werden Stimmen laut, die fordern, dass bereits im Parlament eingebrachte Gesetze zum Verbot der Flagge der aufgehenden Sonne in Südkorea unter allen Umständen gebilligt werden müssen.