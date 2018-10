Wirtschaft Südkoreas Auslandsdevisen erreichen im September erneutes Rekordhoch

Südkoreas ausländische Währungsreserven stiegen im September wieder auf ein Rekordhoch an.



Laut Angaben der Bank of Korea von Donnerstag betrug der Gesamtwert der südkoreanischen Auslandsdevisen im letzten Monat 403 Milliarden Dollar. Dies ist ein Anstieg von 1,87 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vormonat.



Die ausländischen Devisenreserven beliefen sich für fünf Monate in Folge von März bis Juli auf einem Rekordniveau, bevor sie im August wieder fielen.



Die Zentralbank Korea hat den erneuten Anstieg im September mit Gewinnen durch ausländische Anlageinvestitionen sowie der Herausgabe von Bonds zur Stabilisierung von Auslandsdevisen im Wert von einer Milliarde Won erklärt.



Südkorea war mit Stand von Ende August das Land mit den achtgrößten Auslandsdevisenreserven, mit China auf Platz eins, gefolgt von Japan und der Schweiz.