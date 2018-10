US-Außenminister will sich zu Erklärung von Kriegsende nicht äußern

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo will sich vorerst zu Fortschritten bei Verhandlungen mit Nordkorea über eine Erklärung des Kriegsendes nicht äußern.Das sagte Pompeo auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit) im Außenministerium im Vorfeld seines vierten Besuchs in Nordkorea.Pompeo bekräftigte zudem erneut, dass die USA keinen Zeitplan für die Denuklearisierung Nordkoreas anstreben wollen. Er meinte, eine zügige Denuklearisierung wäre gut, man werde sich jedoch nicht übereilen.Das zunächst erklärte Ziel, dass Nordkorea bis zum Ende der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Januar 2021 denuklearisiere, sei nicht von den USA vorgelegt worden. Die Frist sei beim innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang erwähnt worden.Pompeo wird am Sonntag ohne Übernachtung Nordkorea besuchen und dort Machthaber Kim Jong-un treffen. Laut dem US-Außenministerium wird er anschließend zu einem zweitägigen Besuch nach Seoul kommen und mit Präsident Moon Jae-in sowie seiner Amtskollegin Kang Kyung-wha zusammenkommen.