Kultur Veranstaltung zur Förderung koreanischer Webtoons in Nordamerika-Markt

Koreanische Webtoon-Unternehmen haben anlässlich eines Comicfestivals in New York den Verstoß in den nordamerikanischen Markt gestartet.



Das südkoreanische Kulturministerium und die Korea Manhwa Contents Agency, eine Organisation zur Förderung der Comicindustrie, hielten am Mittwoch (Ortszeit) die Veranstaltung „Korean Webtoon & Comic Art in New York“ ab.



Die Veranstaltung stellte eine Präsentation von koreanischen Webcomics am Rande des New York Comic-Con dar. Das New York Comi-Con ist eines der größten Comicfestivals in Nordamerika.



Bei der Veranstaltung wurden sieben koreanische Webtoon-Unternehmen vorgestellt, darunter Kakaopage und C&C Revolution. Über 30 Vertreter aus großen Unternehmen der USA, darunter ComicXology und Random House, kamen dazu.