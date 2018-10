Internationales Filmfestival Busan beginnt am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Das 23. Internationale Filmfestival Busan wird am Donnerstag in der südkoreanischen Hafenstadt Busan eröffnet.Um sechs Uhr Ortszeit wird Busans Bürgermeister Oh Keo-don, Festivalleiter Lee Yong-kwan und ein Vertreter der koreanischen Filmindustrie den Beginn des zehntägigen Filmfestival im Busan Cinema Center verkünden.Das diesjährige Festival wird nach Jahren des Streits zwischen dem Organisationskomittee und der Stadt Busan als Hauptsponsor einen Neustart markieren. Dem Streit ging die Ausstrahlung einer kontroversen Dokumentation über das Sewol-Schiffsunglück im Jahr 2014 voraus.Als Eröffnungsfilm wird "Beautiful Days" gezeigt, ein südkoreanischer Film über das Leben einer nordkoreanischen Frau, die nach Südkorea geflohen ist.Das Festival wird insgesamt 323 Filme aus 79 Ländern zeigen. Der Actionfilm "Master Z: The Ip Man Legacy" des Regisseurs Yuen Woo-Ping aus Hong Kong wird das Festival beenden.