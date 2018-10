Zentralbank-Chef signalisiert mögliche Zinserhöhung

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der Bank of Korea Lee Ju-yeol hat am Donnerstag Signale für eine mögliche Zinsanhebung ausgesendet. Dabei verwies er auf die Unausgewogenheit im Finanzsektor aufgrund niedriger Kreditkosten.In einem Frühstückstreffen mit Wirtschaftsführern in Seoul ging er auf das Ungleichgewicht im Finanzsektor ein. Dieses würde sich stetig erhöhen bei gleichzeitig steigenden Haushaltsschulden. Lee betonte die Notwendigkeit, das Ungleichgewicht schrittweise zu reduzieren, um die makroökonomischen Grundlagen des Landes stabil zu halten.Die globale Wirtschaft würde vor neuen Herausforderungen und Risikofaktoren stehen, darunter wachsende Schulen, eine erhöhte Einkommensschere, die Ausbreitung von Populismus und die Normalisierung der Geldpolitik vieler Staaten.Daher rief Lee Ju-yeol um aktive Bemühungen auf, Unternehmensinvestitionen zu erhöhen, eine investitionsfreundliche Umgebung zu kreieren und das Geschäftsklima durch Deregulierung zu fördern.