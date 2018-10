Südkoreas Delegation für Jubiläumsfeier der Gemeinsamen Erklärung von 2007 in Pjöngjang eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Delegation ist zur Teilnahme an gemeinsamen Feierlichkeiten zum elften Jahrestag der innerkoreanischen Gipfelerklärung vom 4. Oktober 2007 in Pjöngjang eingetroffen.Die Delegation landete gegen 10 Uhr am Internationalen Flughafen Pjöngjang und fuhr anschließend zu ihrer Unterkunft ins Koryo Hotel.Insgesamt besteht sie aus über 160 Personen, darunter Vertretern von Regierung, Parlament, Gebietskörperschaften und privaten Organisationen. Die Leitung übernehmen sechs Personen, einschließlich des Vereinigungsministers Cho Myoung-gyon und des Chefs der Regierungspartei Lee Hae-chan.Es ist das erste Mal, dass beide Koreas eine Jubiläumsveranstaltung für die Gemeinsame Erklärung von 2007 gemeinsam austragen. Die Veranstaltung stellt zudem das erste Projekt zur Umsetzung der beim Korea-Gipfel im September angenommenen Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang dar.Vor der Abreise nach Pjöngjang sagte Lee, er wolle anlässlich der Veranstaltung eine Gelegenheit für die Friedenssicherung zwischen Süd- und Nordkorea schaffen. Cho äußerte, er erwarte, dass es auch zu Diskussionen zwischen Behörden kommen werde. Er wolle einen Anlass schaffen, um die Gemeinsame Erklärung von Pjöngjang zügig umsetzen zu können.Am Donnerstag ist der Besuch eines Wissenschafts- und Technologiezentrums in Pjöngjang vorgesehen. Die Abordnung wird auch an einer Begrüßungsaufführung und einem Willkommensdinner teilnehmen. Eine gemeinsame Jubiläumsveranstaltung findet am Freitag statt.