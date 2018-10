Südkorea schlägt USA Verschiebung von Forderung nach Nordkoreas Atomwaffenliste vor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat den USA vorgeschlagen, ihre Forderung nach einer Bestandsaufnahme nordkoreanischer Atomwaffen und der Überprüfung der entsprechenden Liste vorerst zu verschieben.Das teilte Kang in einem Interview mit der US-Zeitung „Washington Post“ mit, das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Die Forderung nach einer Liste an Nuklearwaffen im Vorhinein berge die Gefahr, dass die Verhandlungen in einem späteren Streit über deren Überprüfung steckenbleiben würden.Als Beispiel für einen solchen Fall nannte Kang die Verschlechterung der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA, nachdem Pjöngjang im Jahr 2008 Dokumente über seine wichtigsten Anlagen verbunden mit Plutonium überreicht hatte. Man wolle eine andere Herangehensweise wählen, äußerte sie gegenüber der Zeitung.Man werde zu einem gewissen Zeitpunkt das Verzeichnis nordkoreanischer Atomwaffen sehen müssen, sagte sie. Zugleich wurde jedoch betont, dass hierfür Handlungen und entsprechende Maßnahmen erforderlich seien, die beiden Seiten genügend Vertrauen geben können.Kang teilte auch die Position mit, dass Nordkorea und die USA einen „big Deal“ über den Abbau der Atomanlage in Yongbyon und eine Erklärung des Kriegsendes erzielen müssten.„Washington Post“ schrieb, dass dieser Vorschlag der südkoreanischen Regierung eine von mehreren Optionen für US-Außenminister Mike Pompeo werden könnte, der am Sonntag nach Nordkorea reist. Das US-Außenministerium habe sich jedoch bislang noch nicht dazu geäußert.