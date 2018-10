Erste erfolgreiche Transplantation von Brustkorb aus 3D-Drucker in Südkorea

Erstmals ist in Südkorea die Transplantation eines von einem 3D-Drucker erzeugten Brustbeins inklusive Rippen gelungen.Das teilte das Krankenhaus der Chung-Ang Universität mit.Den Brustkorb aus Titanium erhielt ein 55-jähriger Patient. Dieser hätte wegen der Sarkomata im Brustbein und in den Rippen nicht länger als sechs Monate weiter leben können.Die Operation für die Entfernung des Brustbeins und die Transplantation eines mit 3D-Drucktechnologie erzeugten Brustbeins wurde am 19. September durchgeführt. Der Patient befindet sich derzeit in der Heilungsphase.Südkorea ist hinter Spanien, Italien, den USA, Großbritannien und China das sechste Land, dem eine entsprechende Operation gelang.