Südkoreas Außenministerin hofft angesichts Pompeos Nordkorea-Besuchs auf Durchbruch bei Denuklearisierungsverhandlungen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hofft, dass der Pjöngjang-Besuch ihres US-Amtskollegen Mike Pompeo einen Durchbruch in den Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas bringen wird.Kang sagte der Presse am Donnerstag, sie erwarte, dass die USA und Nordkorea konkrete Diskussionen über den nuklearen Abrüstungsprozess führen und gleichzeitig an die Möglichkeit denken werden, die Staatschefs beider Länder erneut zusammen zu bringen.Kang habe gemeinsam mit Pompeo bei verschiedenen Anlässen ihre Ansichten über die koreanische Halbinsel abgesprochen, genau wie dies Regierungsbeamte Südkoreas und der USA am Rande der jüngsten UN Generalversammlung in New York getan haben.