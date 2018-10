Washington: Kim lädt Inspektoren zu Atomtestgelände in Punggye-ri ein

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut US-Außenministerium Inspektoren eingeladen, um den Abbau des Atomtestgeländes in Punggye-ri zu überprüfen.Das teilte das Außenministerium in Washington am Sonntag (Ortszeit) mit. Kim habe während eines Treffens mit US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in Pjöngjang die Einladung unterbreitet.Nach weiteren Angaben diskutierten Pompeo und Kim über vier Vereinbarungen aus der gemeinsamen Erklärung, die beim Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur angenommen wurde. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, ihre jeweiligen Teams auf Arbeitsebene anzuweisen, sich möglichst bald zur Vertiefung der Diskussionen zu treffen.Das US-Außenministerium teilte weiter mit, dass beide Seiten auch über einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel diskutiert und Optionen für Ort und Termin besprochen hätten.US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, dass Fortschritte über die Vereinbarungen beim Gipfel in Singapur gemacht worden seien. Er freue sich darauf, den Vorsitzenden Kim in naher Zukunft wiederzusehen.Die US-Zeitung „New York Times“ schrieb, nordkoreanische Beamte hätten Pompeos Begleitung gesagt, es wäre schön, wenn Präsident Trump für einen zweiten Gipfel mit Kim Pjöngjang besuchen würde.